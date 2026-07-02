صدمة في المونديال.. مدرب يتلقى خبر وفاة والده في المؤتمر الصحافي

شهد المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية لحظة مؤثرة، بعدما أعلن المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو الديمقراطية وفاة والد المدير الفني للفريق، الفرنسي سيباستيان ديسابر، وذلك في ختام المؤتمر الذي أعقب المباراة التي جرت فجر اليوم الخميس، وانتهت بفوز منتخب "الأسود الثلاثة" بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وخيمت أجواء الحزن على المؤتمر الصحافي، بعدما كان ديسابر يتحدث عن أداء منتخب بلاده أمام إنجلترا، قبل أن يتلقى، أمام ممثلي وسائل الإعلام، نبأ وفاة والده، حين قال المسؤول الإعلامي للمنتخب: «نود أن نبلغكم بأن المدرب فقد والده.. نقدم له خالص التعازي».

وظهر المدرب الفرنسي في حالة صدمة عند تلقي الخبر، واكتفى بتوجيه الشكر للحضور قبل أن يغادر قاعة المؤتمر.

يُذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية حقق في مونديال 2026 إنجازاً تاريخياً ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن تنتهي مسيرته عند دور الـ32. وكان المنتخب الكونغولي البادئ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عبر نجمه براين سيبينغا، قبل أن يقلب المنتخب الإنجليزي النتيجة في الدقائق الأخيرة بهدفين سجلهما قائده هاري كين في الدقيقتين 75 و86، ليحسم تأهله إلى الدور التالي.