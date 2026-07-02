المواعيد الكاملة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2026-2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027.

أشار كاف في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إلى أن الموسم الجديد سيبدأ بمباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، تليها مباريات الإياب في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2026.

وأوضح البيان أن الدور التمهيدي الثاني سيقام في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026، بينما ستقام مباريات الإياب في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الأدوار التمهيدية، سوف تبدأ مرحلة المجموعات في البطولتين في أواخر نوفمبر.

وحدد كاف مواعيد الجولات الست بمرحلة المجموعات، حيث ستقام الجولة الأولى خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، والجولة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، والجولة الثالثة خلال الفترة من 18 إلى 20 من نفس الشهر.

أما الجولة الرابعة ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، وستقام الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة بين 15 إلى 17 و22 إلى 24 من نفس الشهر على التوالي.

وفي الأدوار الإقصائية، تحدد لمباريات ذهاب دور الثمانية الفترة من 26 إلى 28 فبراير، بينما ستقام جولة الإياب خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، وستقام مباريات الذهاب لقبل النهائي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل، ومباريات الإياب ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 من نفس الشهر.

وختم كاف بيانه بأن المباريات النهائية للبطولتين تحدد لها مبدئيا يومي 9 و31 مايو.