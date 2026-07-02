من سجل أسرع هدف بعد دخوله بديلًا؟ تعرف إلى أسرع أهداف البدلاء في تاريخ كأس العالم
شهدت نهائيات كأس العالم عبر التاريخ لحظات استثنائية، كان أبطالها لاعبون دخلوا من دكة البدلاء واحتاجوا وقتا قياسيا لتسجيل أهداف حاسمة.
ويتصدر القائمة، بحسب موقع "فيفا"، الأوروغوياني ريتشارد موراليس الذي سجل أسرع هدف لبديل بعد 16 ثانية فقط من دخوله خلال مواجهة السنغال في نسخة 2002، في مباراة انتهت بنتيجة (3-3).
وفيما يلي قائمة أسرع أهداف البدلاء ترتيبًا حسب السرعة:
المونديال: كوريا الجنوبية واليابان 2002
اللاعب: ريتشارد موراليس
المنتخب: أوروغواي
زمن إحراز الهدف: 16 ثانية (أسرع هدف لبديل في تاريخ كأس العالم.)
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المونديال: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026
اللاعب: ماتيا سوانبرغ
المنتخب: السويد
زمن إحراز الهدف: 18 ثانية
المونديال: فرنسا 1998
اللاعب: إيبي ساند
المنتخب: الدنمارك
زمن إحراز الهدف: 21 ثانية
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المونديال: كوريا الجنوبية واليابان 2002
اللاعب: مارتسين زيفلاكوف
المنتخب: بولندا
زمن إحراز الهدف: 59 ثانية
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المونديال: قطر 2022
اللاعب: راندال كولو مواني
المنتخب: فرنسا
زمن إحراز الهدف: 65 ثانية
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المونديال: الولايات المتحدة 1994
اللاعب: روجيه ميلا
المنتخب: الكاميرون
زمن إحراز الهدف: 83 ثانية
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المونديال: روسيا 2018
اللاعب: أرتيم دزيوبا
المنتخب: روسيا
زمن إحراز الهدف: 88 ثانية
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المونديال: قطر 2022
اللاعب: ماركوس راشفورد
المنتخب: إنجلترا
زمن إحراز الهدف: 91 ثانية
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المونديال: البرازيل 2014
اللاعب: ليروي فير
المنتخب: هولندا
زمن إحراز الهدف: 95 ثانية
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المونديال: البرازيل 2014
اللاعب: جوليان غرين
المنتخب: الولايات المتحدة
زمن إحراز الهدف: 99 ثانية
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