من سجل أسرع هدف بعد دخوله بديلًا؟ تعرف إلى أسرع أهداف البدلاء في تاريخ كأس العالم

شهدت نهائيات كأس العالم عبر التاريخ لحظات استثنائية، كان أبطالها لاعبون دخلوا من دكة البدلاء واحتاجوا وقتا قياسيا لتسجيل أهداف حاسمة.

ويتصدر القائمة، بحسب موقع "فيفا"، الأوروغوياني ريتشارد موراليس الذي سجل أسرع هدف لبديل بعد 16 ثانية فقط من دخوله خلال مواجهة السنغال في نسخة 2002، في مباراة انتهت بنتيجة (3-3).

وفيما يلي قائمة أسرع أهداف البدلاء ترتيبًا حسب السرعة:

المونديال: كوريا الجنوبية واليابان 2002

اللاعب: ريتشارد موراليس

المنتخب: أوروغواي

زمن إحراز الهدف: 16 ثانية (أسرع هدف لبديل في تاريخ كأس العالم.)

.....

المونديال: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026

اللاعب: ماتيا سوانبرغ

المنتخب: السويد

زمن إحراز الهدف: 18 ثانية

المونديال: فرنسا 1998

اللاعب: إيبي ساند

المنتخب: الدنمارك

زمن إحراز الهدف: 21 ثانية

.....

المونديال: كوريا الجنوبية واليابان 2002

اللاعب: مارتسين زيفلاكوف

المنتخب: بولندا

زمن إحراز الهدف: 59 ثانية

.....

المونديال: قطر 2022

اللاعب: راندال كولو مواني

المنتخب: فرنسا

زمن إحراز الهدف: 65 ثانية

.....

المونديال: الولايات المتحدة 1994

اللاعب: روجيه ميلا

المنتخب: الكاميرون

زمن إحراز الهدف: 83 ثانية

.....

المونديال: روسيا 2018

اللاعب: أرتيم دزيوبا

المنتخب: روسيا

زمن إحراز الهدف: 88 ثانية

.....

المونديال: قطر 2022

اللاعب: ماركوس راشفورد

المنتخب: إنجلترا

زمن إحراز الهدف: 91 ثانية

.....

المونديال: البرازيل 2014

اللاعب: ليروي فير

المنتخب: هولندا

زمن إحراز الهدف: 95 ثانية

.....

المونديال: البرازيل 2014

اللاعب: جوليان غرين

المنتخب: الولايات المتحدة

زمن إحراز الهدف: 99 ثانية