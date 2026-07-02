ترتيب الهدافين في كأس العالم بعد ثنائية كين بمرمى الكونغو

في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو:

- 6 أهداف -

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، كيليان مبابي (فرنسا)

- 5 أهداف -

إرلينغ هالاند (النروج)، هاري كاين (إنجلترا)

- 4 أهداف -

عثمان ديمبيليه (فرنسا)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، إسماعيلا سار (السنغال)

- 3 أهداف -

جوناثان ديفيد (كندا)، دينيز أونداف، كاي هافيرتس (ألمانيا)، يوهان مانزامبي (سويسرا)، ماتيوس كونيا (البرازيل)، اسماعيل صيباري (المغرب)، براين بروبي، كودي خاكبو (هولندا)، إيلايجا جاست (نيوزيلندا)، يوان ويسا (الكونغو الديموقراطية)، خوليان كينيونيس (المكسيك)، فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

- هدفان -

ياسين عياري، أنتوني إيلانغا (السويد)، جود بيلينغهام (إنكلترا)، روبن فارغاس (سويسرا)، كايل لارين (كندا)، كريسنسيو سامرفيل (هولندا)، دايتشي كامادا، أياسي أويدا (اليابان)، ميكل أويارسابال (إسبانيا)، ماكسي أراوخو (الأوروغواي)، باب غي، حبيب ديارا (السنغال)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، دانييل مونيوس (كولومبيا)، إرمين مهميتش (البوسنة والهرسك)، راوول خيمينيس (المكسيك)، نيكولا بيبيه، أماد ديالو (ساحل العاج)، لياندرو تروسار، روميلو لوكاكو، يوري تيليمانس (بلجيكا)، رامين رضائيان (إيران)، رياض محرز (الجزائر)، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، برادلي باركولا (فرنسا)

- هدف واحد -

لويس رومو، ماتيو تشافيس، ألفارو فيدالغو (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي، ميخال ساديليك (تشيكيا)، هوانغ إن-بيوم، أوه هيون-غيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش، كريم علايبيغوفيتش (البوسنة والهرسك)، نايثن صليبا، بروميس ديفيد، ستيفن أوستاكيو (كندا)، ماوريسيو، ماتياس غالارسا، خوليو إنسيسو (الباراغواي)، جيوفاني رينا، أليكس فريمان، أوستن تراستي، سيباستيان بيرهالتر، مالكم تيلمان (الولايات المتحدة)، بريل إيمبولو، غرانيت تشاكا (سويسرا)، جون ماكغين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا)، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك، جمال موسيالا، ناثانييل براون، لوروا سانيه (ألمانيا)، ليفانو كومينينسيا (كوراساو)، فيرجيل فان دايك، يان بول فان هيكه (هولندا)، كيتو ناكامورا، جونيا إيتو، دايزن مايدا، كايشو سانو (اليابان)، فرانك كيسييه (ساحل العاج)، ألكسندر إيزاك، فيكتور يوكيريس، ماتياس سفانبيرغ (السويد)، عمر الرقيق، حازم المستوري (تونس)، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيغيه"، محمود صابر (مصر)، عبدالإله العمري (السعودية)، أغوستين كانوبيو (الأوروغواي)، محمد محبي (إيران)، ديزيريه دويه (فرنسا)، إبراهيم مباي، إيليمان ندياي (السنغال)، ليو أوستيغارد، ماركوس هولمغرين بيدرسن، ثيلو آسغارد، أنتونيو نوسا (النروج)، أيمن حسين (العراق)، رومانو شميد، مارسيل سابيتزر، ساشا كالايدجيتش (النمسا)، علي علوان، نزار الرشدان، موسى التعمري (الأردن)، جواو نيفيش، نونو منديش، رافايل لياو (البرتغال)، فيستون ماييلي، براين سيبينغا (الكونغو الديموقراطية)، ماركوس راشفورد (إنكلترا)، مارتن باتورينا، بيتار موسا، أنتي بوديمير، بيتار سوتشيتش، نيكو فلاشيتش (كرواتيا)، كايليب ييرينكي، ديريك لوكاسن (غانا)، لويس دياس، خامينتون كامباس (كولومبيا)، عبوسبيك فايزوللاييف، إلدور شومورودوف (أوزبكستان)، تيبوهو موكوينا، ثابيلو ماسيكو (جنوب إفريقيا)، لامين جمال، أليكس بايينا (إسبانيا)، كيفن بينا، هيليو فاريلا (الرأس الأخضر)، فين سورمان (نيوزيلندا)، نذير بن بوعلي، أمين غويري، رفيق بلغالي (الجزائر)، حسن الهيدوس (قطر)، أشرف حكيمي، سفيان رحيمي، ياسين جسيم، عيسى ديوب (المغرب)، ويلسون إيسيدور (هايتي)، نيلسون أنغولو، غونسالو بلاتا (الإكوادور)، أردا غولر، أوركون كوكجو، كان أيهان (تركيا)، كيفن دي بروين، أليكسي سالماكرس (بلجيكا)، جيوفاني لو سيلسو، لاوتارو مارتينيس (الأرجنتين)، كازيميرو، غابريال مارتينيلي (البرازيل)

- هدف عكسي -

الباراغوياني داميان بوباديّا (في مباراة الولايات المتحدة)، السويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر)، المصري محمد هاني (في مباراة بلجيكا)، العراقي أيمن حسين (في مباراة النروج)، الأردني يزن العرب (في مباراة النمسا)، القطري محمد مناعي (في مباراة كندا)، القطري محمود أبو ندى (في مباراة البوسنة والهرسك)، الأسترالي كاميرون بورغيس (في مباراة الولايات المتحدة)، السعودي حسان التمبكتي (في مباراة إسبانيا)، الأوزبكستاني عبدالواحد نعمتوف (في مباراة البرتغال)، المغربي ياسين بونو (في مباراة هايتي)، التونسي إلياس السخيري (في مباراة هولندا)

* تُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.