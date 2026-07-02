بعشرة لاعبين.. أميركا تتجاوز البوسنة بثنائية وتضرب موعدًا مع بلجيكا في ثمن النهائي

حجز المنتخب الأميركي مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، في مواجهة أكمل خلالها أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين، ليضرب موعدًا مع منتخب بلجيكا في الدور المقبل، بعدما أظهر شخصية قوية وصلابة دفاعية رغم النقص العددي.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف سجله فولارين بالوجون في الدقيقة 45، بعد أفضلية نسبية وخلق عدة فرص محققة، فيما حاول منتخب البوسنة العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أنه اصطدم بتنظيم دفاعي أميركي وحضور مميز من الحارس مات فريز.

وتعرض المنتخب الأميركي لضربة قوية في الدقيقة 64 بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بالوجون عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو، ليضطر المنتخب إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين، لكن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على توازنه وإغلاق المساحات أمام محاولات المنتخب البوسني.

ورغم النقص العددي، نجح مالك تيلمان في تأمين الفوز بإحراز الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 82، ليقود أميركا إلى انتصار مستحق والتأهل إلى ثمن النهائي، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في صراع على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.