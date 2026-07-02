"ريمونتادا" لا تصدق!.. بلجيكا تتأخر بهدفين أمام السنغال وتعود بثلاثية قاتلة

صنع المنتخب البلجيكي "ريمونتادا" للتاريخ في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم عندما تأخر أمام السنغال بهدفين قبل أن يقلب الطاولة ويفوز 3-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين على استاد سياتل في أميركا (الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 2-2).

وجاء تأهل بلجيكا إلى دور الـ16 بعد مباراة مثيرة فرط السنغاليون بنتيجتها، بعدما تقدم "أسود التيرانغا" عن طريق حبيب ديارا في الدقيقة 24، وعزز إسماعيلا سار تفوق المنتخب الإفريقي (51).

لكن بلجيكا لم تستسلم وسجل روميلو لوكاكو هدف تقليص الفارق (86)، وأدرك يوري تيليمانس التعادل (89).

وفي الشوط الإضافي الثاني أحرز قائد منتخب بلجيكا تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 120.