وفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك

لقي شخصان على الأقل حتفهما، أمس، خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو، عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم، المقام في أميركا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن شابة تبلغ 19 عاماً ورجلاً يبلغ 44 عاماً توفيا اختناقاً، ولم تؤكد السلطات ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن وفاة ضحية ثالثة. وتأهلت المكسيك، التي تستضيف النسخة الـ23 من النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلى دور ثمن النهائي بفوزها على الإكوادور 2-0، على ملعب «أستيكا» الأيقوني في العاصمة مكسيكو، رافعة عدد انتصاراتها إلى أربعة توالياً امتداداً من دور المجموعات.