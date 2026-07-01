مدته 40 ثانية فقط.. ميسي يخطف الأنظار بظهوره المفاجئ في الإعلان الترويجي لفيلم "سبايدرمان"

أثار ظهور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الإعلان الترويجي للجزء الجديد من سلسلة الرجل العنكبوت "سبايدر مان"، الذي يعد أحد أضخم الأعمال السينمائية الأميركية، ومن المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري، تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر ميسي في إعلان الفيلم الذي يحمل اسم "الرجل العنكبوت.. يوم جديد كليا"، وهو يدخل إلى مقهى ليجد نفسه متقابلاً وجهاً لوجه مع البطل الرئيس للفيلم، توم هولاند، والذي يكون بشخصيته العادية، بيتر باركر.

حينها يعترف ميسي بانضمامه لحملة البحث الجارية عن الرجل العنكبوت في المدينة، باستخدام جهاز تتبع على هاتفه المحمول، بعدها يختفي باركر في غرفة خلفية لبعض الوقت، قبل أن يظهر فجأة بشكل "الرجل العنكبوت".

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأميركية في 31 يوليو الجاري، إذ بدأت الشركة المنتجة بطرح تذاكر العرض للبيع.