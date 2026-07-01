رسالة طمأنة مبطنة.. الاتحاد المصري ينشر صور محمد صلاح في التدريبات

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لمواجهة أستراليا، المقررة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما خاض مرانه على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، قبل التوجه إلى مدينة دالاس التي تستضيف المواجهة المرتقبة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصة «إكس» أن المنتخب أدى مرانه اليوم في مدينة سبوكين، ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، ونشر الاتحاد صورا لتدريبات المنتخب تظهر مشاركة النجم محمد صلاح فيها.

وأوضح مدير منتخب مصر، إبراهيم حسن، أن المران أقيم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مدينة سبوكين (العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات)، مشيرًا إلى أن بعثة المنتخب ستغادر في تمام الرابعة فجر الخميس بتوقيت سبوكين، على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متجهة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي تستضيف المباراة.

وأضاف أن الرحلة تستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف، على أن تصل بعثة المنتخب إلى دالاس في تمام التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث سيخوض الفراعنة مرانهم الأخير قبل اللقاء.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة حمدي فتحي بصورة كاملة في التدريبات الجماعية، فيما شارك محمد صلاح في جزء من المران، في خطوة إيجابية قبل المباراة، بينما واصل الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تنفيذ برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما حضر المران هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في المونديال، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، لدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا المتصدر، الذي حسم الصدارة بفارق الأهداف، ليضرب الفراعنة موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة يسعى من خلالها لمواصلة مشواره التاريخي في مونديال 2026.