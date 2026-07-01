الأهلي المصري يرفع عرضه لضم الأردني علي علوان.. وهذا موقف السيلية القطري

رفع النادي الأهلي المصري قيمة عرضه المالي إلى مليون دولار للتعاقد مع المهاجم الأردني علي علوان، بعدما رفض نادي السيلية القطري العرض الأول، البالغ 600 ألف دولار، ولا يزال النادي القطري يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغة 1.5 مليون دولار.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن الأهلي كثّف تحركاته خلال الساعات الماضية لحسم الصفقة، بعدما وضع الدولي الأردني على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم، عقب المستويات المميزة التي قدمها في كأس العالم 2026، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية داخل المنطقة وخارجها.

وأضافت المصدر أن التوصية بالتعاقد مع علوان جاءت من المدير الفني للأهلي، المغربي الحسين عموتة، الذي يعرف إمكانات اللاعب جيدًا، بعدما أشرف على تدريبه خلال قيادته للمنتخب الأردني، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للهجوم الأحمر في الموسم المقبل.

وبدأ الأهلي اتصالاته الرسمية بإرسال عرض أول بقيمة 600 ألف دولار إلى السيلية، الذي يرتبط اللاعب معه بعقد، وهو مبلغ يزيد بنحو 50 ألف دولار على القيمة التي دفعها النادي القطري للحصول على خدمات اللاعب من نادي الكرامة العراقي.

لكن إدارة السيلية رفضت العرض بشكل قاطع، وأبلغت النادي المصري بعدم استعدادها للتفاوض بأقل من قيمة الشرط الجزائي، البالغة مليونًا ونصف المليون دولار، وهو ما دفع الأهلي إلى تحسين عرضه ورفعه إلى مليون دولار، أملًا في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، في وقت دخل فيه عموتة على خط الاتصالات، مستفيدًا من العلاقة التي تربطه باللاعب منذ فترة إشرافه على المنتخب الأردني، إذ يسعى إلى إقناع علوان ووكيل أعماله بالضغط على إدارة السيلية للموافقة على العرض المصري، أو التوصل إلى صيغة تفاهم تسمح بإتمام الصفقة.

ويأتي اهتمام الأهلي بالمهاجم الأردني في إطار سعيه إلى تدعيم خط الهجوم بلاعب يمتلك خبرة دولية، بعد المستويات التي قدمها علي علوان في مونديال 2026، والتي عززت مكانته بوصفه أحد أبرز عناصر المنتخب الأردني خلال البطولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتجه فيها الأهلي نحو السوق الأردنية بحثا عن مهاجم دولي، إذ سبق أن اقترب من التعاقد مع يزن النعيمات عقب تألقه في كأس العرب، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، والمتمثلة في قطع بالرباط الصليبي.