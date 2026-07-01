استقالة مدرب الإكوادور بعد الخروج من كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب الإكوادور لكرة القدم سيباستيان بيكاسيسي، استقالته عقب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم.

وقال بيكاسيسي (45 عاما) عقب الخسارة أمام المكسيك بهدفين نظيفين في درو الـ32 اليوم الأربعاء: "النتائج هي ما تهم، واليوم يجب أن أودع عائلة جميلة ورائعة".

وقال بيكاسيسي إنه يشعر بـ"امتنان كبير وهدوء كبير وسلام داخلي، لأننا قدمنا كل ما لدينا".

وأمام المكسيك، بدا المنتخب الإكوادوري أقل في المستوى بشكل واضح، خاصة في الشوط الأول، بعدما تأخر بهدفين نظيفين بعد مرور ما يزيد قليلا على نصف ساعة من بداية المباراة.

وتأهل منتخب الإكوادور إلى دور الـ32 بعدما حقق الفوز على المنتخب الألماني 2 / 1 في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.

وقال بيكاسيسي، الذي تولى تدريب المنتخب في أغسطس 2024 : "كان كل ما يشغلنا هو تحقيق الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أننا نترك إرثا خلفنا. كانت مغامرة رائعة، لكنها انتهت بنهاية تحمل شيئا من المرارة".

وأكد :"سأقضي بعض الوقت مع عائلتي الآن، وسأحصل على قسط من الراحة، وأفكر فيما كان بإمكاني القيام به بشكل أفضل".