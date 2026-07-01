وفاة شخصين خلال احتفالات المكسيك بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم

لقي شخصان على الأقل حتفهما الأربعاء خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم المقام في أميركا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن شابة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 44 عاما توفيا اختناقا.

وتأهلت المكسيك الذي تستضيف النسخة الـ23 من النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلى دور ثمن النهائي مساء الأربعاء بفوزها على الإكوادور 2-0 على ملعب "أستيكا" الأيقوني في العاصمة مكسيكو، رافعة عدد انتصاراتها إلى أربعة تواليا امتدادا من دور المجموعات.

وتلتقي المكسيك في ثمن النهائي على "أستيكا" أيضا إنجلترا أو الكونغو الديموقراطية.