بعد فوزها على الإكوادور.. المكسيك تحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم

حجز المنتخب المكسيكي مقعده في دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الإكوادور بهدفين دون رد، في مباراة قدّم خلالها أداءً قوياً حسم به المواجهة منذ الشوط الأول.

وافتتح المكسيك التسجيل عبر خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة رائعة داخل الشباك، قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31، مستغلاً تمريرة حاسمة من كينيونيس ليضاعف التقدم ويمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الإكوادوري العودة في النتيجة وخلق عدة فرص أبرزها كرة ارتدت من القائم، إلى جانب محاولات من مويسيس كايسيدو وزملائه، إلا أن الدفاع المكسيكي وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور المقبل من البطولة، حيث ينتظر مواجهة الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي، في اختبار قوي جديد لطموحات “إل تري” في المونديال.