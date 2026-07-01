الكونغو الديمقراطية جاءت من بعيد.. وتحلم بمفاجأة ضد إنجلترا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب مرسيدس-بنز، لمتابعة المباراة التي تجمع بين المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية (الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات)، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الـ12، رغم أن أداءه لم يكن مقنعاً بشكل كامل، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الـ11، حيث تأهل كواحد من أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

ورغم أن مستوى إنجلترا في دور المجموعات لم يصل إلى حد الإبهار، فإن التاريخ يؤكد أن الأداء المثالي ليس شرطاً للتتويج بالمونديال، إذ لم يحقق العلامة الكاملة في طريقه إلى اللقب سوى أربعة منتخبات فقط: أوروغواي (1930)، إيطاليا (1938)، البرازيل (1970)، والبرازيل (2002).

كما يواصل المدير الفني توماس توخيل سجله المميز مع المنتخب الإنجليزي، حيث لم يتعرض لأي خسارة في المباريات الرسمية حتى الآن، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلاً واحداً في أول 11 مباراة تنافسية، ليقترب من أطول بدايات خالية من الهزائم في تاريخ مدربي إنجلترا.

على الجانب الآخر، شق منتخب الكونغو الديمقراطية طريقه إلى الأدوار الإقصائية، بعدما قلب تأخره أمام أوزبكستان بهدف مبكر إلى فوز مثير بنتيجة 3-1، بفضل ثنائية يوان ويسا وهدف فيستون مايلي، وأنهى فريق المدرب سيباستيان ديسابر دور المجموعات برصيد أربع نقاط وفارق أهداف إيجابي، ليصبح أفضل منتخب احتل المركز الثالث، ويواصل كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الكونغولية.

وفي حال نجاح الكونغو الديمقراطية في تحقيق مفاجأة وإقصاء إنجلترا في أول مواجهة تجمع المنتخبين، فسيواجه الفائز من لقاء المكسيك والإكوادور في دور الـ16، قبل احتمال مواجهة البرازيل في دور الثمانية.