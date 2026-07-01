صافرة إماراتية صنعت التاريخ.. بوجسيم أدار أول مباراة تُحسم بالهدف الذهبي

يعد الحكم الإماراتي الشهير، علي بوجسيم، أحد أبرز حكام كرة القدم في تاريخ الإمارات وآسيا، بعدما أدار مباريات ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم 1994 و1998 و2002، في مسيرة عكست الثقة الكبيرة التي منحه إياها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشهدت محطات تاريخية أبرزها إدارته أول مباراة حُسمت بـ«الهدف الذهبي» في تاريخ المونديال.

بدأ بوجسيم مشواره التحكيمي عام 1981، وسرعان ما نال الشارة الدولية من «فيفا»، ليصبح أول حكم إماراتي يدير مباريات في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، وخلال مسيرته أدار 129 مباراة دولية، من بينها المباراة الافتتاحية لمونديال 2002 بين كوريا الجنوبية واليابان، بفضل شخصيته القيادية وقراءته الدقيقة للمباريات، ما جعله أحد أبرز حكام القارة الآسيوية.

وسجل بوجسيم اسمه في تاريخ كأس العالم خلال ثمن نهائي المونديال في فرنسا عام 1998، عندما أطلق صافرة نهاية مباراة فرنسا وباراغواي عقب تسجيل المدافع لوران بلان هدف الفوز في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي، ليصبح أول «هدف ذهبي» يحسم به لقاء في تاريخ البطولة، وفق النظام المعتمد آنذاك.

وخلال مشاركاته المونديالية أدار بوجسيم سبع مباريات.