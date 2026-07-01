سون: أشعر بألم لا يوصف لخروج كوريا من المونديال

اعتذر لاعب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، سون هيونغ مين، على خروج فريقه من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مؤكداً أنه يشعر بـ«ألم لا يوصف»، و«رغبة في استعادة ثقة ومحبة الجماهير من جديد».

وفي منشور طويل عبر حسابه على «إنستغرام»، قال سون إنه يتفهم خيبة أمل الجماهير بعد الأداء الذي قدمه المنتخب في البطولة، وأدى إلى استقالة المدرب، هونغ ميونغ-بو.

وقال سون: «لا أجرؤ على نقل خيبة أمل وألم الجماهير بكلمة واحدة مثل آسف، حتى قول هذه الكلمة يبدو غير كافٍ، أنا أشعر بألم لا يوصف، وبصراحة لايزال من الصعب تقبل هذا الواقع».