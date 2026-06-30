النرويج تهزم ساحل العاج 2-1 وتبلغ ثمن نهائي المونديال

ضربت النروج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة، إثر فوزها على ساحل العاج 2-1 الثلاثاء ضمن دور الـ32.

وحافظت النروج على تقدّمها بهدف أنتونيو نوسا (39) حتى الدقيقة 74 حين عادل البديل أماد ديالو النتيجة، قبل أن يُهدي الهدّاف إرلينغ هالاند الفوز لمنتخب بلاده (86).

وستلعب النروج التي عادت إلى النهائيات لأول مرة منذ 28 عاما، مع البرازيل الفائزة على اليابان 2-1، الأحد على ملعب ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.