لامين جمال يكشف عن صفقاته المفضلة لبرشلونة ويؤكد: "القرار بيد الإدارة"

كشف نجم نادي برشلونة لامين جمال، عن أسماء اللاعبين الذين يتمنى انضمامهم إلى صفوف النادي الكتالوني لتعزيز خط هجوم الفريق.

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "بارتيدازو كوبي" الإذاعي الرياضي الأكثر تأثيراً في إسبانيا، ونقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أبدى جمال إعجابه الكبير بمهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلى جانب مواطنه الإسباني ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد.

وقال جمال في تصريحاته: "يعجبني جوليان ألفاريز كثيراً، وكذلك أويارزابال بالطبع". ورغم حماسه لهذه الأسماء، شدد الموهبة الإسبانية على أن دوره يقتصر على الملعب فقط، مضيفاً: "هذا الأمر بيد النادي، وليس بيدي"، تاركاً الكرة في ملعب إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا للتحرك في سوق الانتقالات.