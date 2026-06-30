إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة من استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا، المقررة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة قبل خوض أول مباراة إقصائية في تاريخ مشاركات المنتخب بالمونديال.

ويخوض المنتخب، اليوم، مرانه الأخير في مدينة سبوكين الأمريكية، قبل التوجه غدًا إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي تستضيف المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي.

وأكد مدير المنتخب، إبراهيم حسن، أن المران يقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة)، على أن تغادر البعثة صباح الأربعاء إلى دالاس لاستكمال التحضيرات النهائية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر الاكتفاء بحصة تدريبية واحدة في دالاس، تقام الخميس، قبل المباراة، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية الخاصة بالمواجهة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصة «إكس» تفاصيل برنامج المنتخب خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا استمرار التحضيرات وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني منذ نهاية مباراة إيران.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا المتصدر، الذي حسم الصدارة بفارق الأهداف فقط، بعد فوز الفراعنة على نيوزيلندار (3-1)، وتعادلهم مع بلجيكا وإيران بنتيجة (1-1).

ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وكتابة صفحة جديدة في تاريخه، عندما يواجه منتخب أستراليا، الذي تأهل بدوره وصيفًا للمجموعة الرابعة، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.