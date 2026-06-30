هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟.. تقارير تفتح باب التكهنات

عاد مستقبل الدولي المصري عمر مرموش إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ربطت تقارير صحافية اسمه بإمكانية مغادرة مانشستر سيتي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحافية أن توتنهام أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم المصري، بينما يواصل جالطة سراي التركي متابعة موقف اللاعب، أملاً في التوصل إلى اتفاق لضمه، سواء على سبيل الإعارة أو بعقد دائم، إذا سمح مانشستر سيتي برحيله.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفته تقارير إنجليزية عن استعداد مانشستر سيتي لإجراء تغييرات واسعة على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار إعادة ترتيب صفوف الفريق، وهو ما وضع اسم مرموش ضمن اللاعبين الذين يحيط الغموض بمستقبلهم، رغم انضمامه إلى النادي قبل فترة ليست بالطويلة.

وبحسب التقارير، فإن رغبة مرموش في الحصول على دقائق لعب أكثر قد تدفعه إلى دراسة العروض المقدمة له، خاصة مع المنافسة الكبيرة على المراكز الهجومية داخل تشكيلة مانشستر سيتي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه اللاعب التركيز مع منتخب مصر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بينما يبقى حسم مستقبله مؤجلًا إلى ما بعد انتهاء مشوار «الفراعنة» في البطولة.

ويرتبط مرموش بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2029، بعدما شارك في 36 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، لتبقى الكلمة الأخيرة لإدارة النادي الإنجليزي بشأن مستقبله خلال الميركاتو الصيفي.