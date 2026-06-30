النرويج تعود بأفضل لاعبيها وساحل العاج تجري ثلاثة تغييرات

عادت النرويج معظم لاعبيها ‌البارزين ​إلى التشكيلة الأساسية لمباراة دور 32 من كأس العالم اليوم الثلاثاء ضد ساحل العاج بعد أن منحتهم راحة في المباراة السابقة ضد فرنسا.

ويشارك في التشكيلة الأساسية كل من هداف الفريق إرلينج هالاند وقائد الفريق مارتن أوديجارد، بينما يغيب ‌يوليان رايرسون بسبب الإصابة.

إجمالا، أجرت النرويج 10 تغييرات على التشكيلة التي ‌خسرت 4-1 أمام فرنسا يوم الجمعة الماضي، ‌حيث بقي باتريك بيرج وحده ‌من التشكيلة الأساسية ‌السابقة.

أما منتخب ساحل العاج فقد أجرى ثلاثة ​تغييرات، حيث ‌عاد جيسلان ​كونان وإيمانويل أجبادو إلى ⁠خط الدفاع بعد إراحتهما في المباراة الأخيرة ضد كوراساو.

يحل كريست أولاي ​محل أماد ديالو، حيث تم التضحية بالجناح الهجومي من أجل تعزيز القوة في وسط الملعب.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين: ساحل العاج: يحيى فوفانا، جيسلان كونان، أوديلون كوسونو، إيمانويل أجبادو، جيلا دو، فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، كريست أولاي، يان ديوماندي، ‌أنجي-يوان بوني، نيكولاس بيبي.

النرويج: أوريان نيلاند، كريستوفر آجر، ​توربيورن هيجيم، ديفيد مولر وولف، ماركوس هولمجرين بيدرسن، مارتن أوديجارد، ساندر بيرج، باتريك بيرج، ألكسندر سورلوث، إرلينج هالاند، ​أنطونيو نوسا.