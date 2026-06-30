رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع نادي موناكو حول الانتقال الدائم للاعب أنسو فاتي بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع الفريق الفرنسي.

وانضم أنسو فاتي إلى برشلونة في عام 2012 حيث بدأ في فريق الشباب في سن العاشرة من عمره قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في "كامب نو" في موسم 2019-2020.

وخاض أنسو فاتي 123 مباراة رفقة برشلونة وسجل 29 هدفاً وأثرت الإصابات عليه بالسلب وقضى فترة إعارة مع برايتون في النصف الثاني من موسم 2023-2024 ولعب مع موناكو الموسم الماضي.

وأكد برشلونة الرحيل الدائم لفاتي عن صفوف بطل الدوري الإسباني حيث سينتقل إلى موناكو ويحتفظ النادي الكتالوني بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية.