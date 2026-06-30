الإصابات والإيقافات وأزمة هيثم حسن.. 5 ملفات تؤرق مصر قبل موقعة أستراليا

يخوض منتخب مصر سباقاً مع الزمن لحل عدد من الأزمات الفنية والبدنية قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم 2026 يوم الجمعة المقبل، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة إنجازه التاريخي بعد بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويتصدر ملف الإصابات أولويات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدما تعرض أكثر من لاعب لإصابات متفاوتة خلال مواجهة إيران الأخيرة، يتقدمهم قائد المنتخب محمد صلاح، الذي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وغادر الملعب بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويخضع «صلاح» لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي يسعى لتجهيزه قبل مواجهة أستراليا، في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثلها هداف المنتخب في الخط الأمامي، بينما سيحسم موقفه النهائي وفقاً لاستجابته للعلاج خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وفي المقابل، تأكد غياب الظهير الأيسر أحمد فتوحي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، فيما يواصل المدافع محمد عبد المنعم برنامجه العلاجي بسبب إصابة مشابهة، لتتواصل الضغوط على الخط الخلفي قبل مواجهة أحد أكثر المنتخبات اعتماداً على القوة البدنية والكرات الهوائية.

ولا تتوقف حسابات الجهاز الفني عند الإصابات، إذ يفرض غياب لاعب الوسط مهند لاشين للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء تحدياً إضافياً أمام المدرب حسام حسن، الذي يدرس أكثر من خيار لسد الفراغ في وسط الملعب.

ويتمثل الخيار الأول في إعادة حمدي فتحي إلى مركز لاعب الارتكاز الدفاعي، مع إجراء تعديل في خط الدفاع، بينما يقوم الخيار الثاني على الدفع باللاعب الشاب محمود صابر، مع استمرار حمدي فتحي في قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، حفاظاً على الاستقرار الذي ظهر في المباريات الماضية.

وفي الوقت نفسه، يسعى الجهاز الفني والاداري للمنتخب المصري إلى احتواء حالة من الاستياء داخل المعسكر بعد الجدل الذي أثاره الظهير الأيمن هيثم حسن، إثر قيامه بتغيير صورته الشخصية على حسابه إلى صورة سوداء، في خطوة ربطها متابعون بعدم مشاركته في أي دقيقة خلال مباريات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

ويحاول الجهاز الإداري إنهاء الملف سريعاً، خشية تأثيره على أجواء الفريق، في وقت يؤكد فيه الجهاز الفني أن جميع اللاعبين يمثلون جزءاً من حساباته خلال المرحلة المقبلة.