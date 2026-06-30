بعد ثالث وداع مخيب للآمال من المونديال.. نوير يضع حداً لمسيرته مع ألمانيا

أنهى مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، مسيرته الدولية بشكل نهائي، بعدما ودع الفريق منافسات بطولة كأس العالم أمس الاثنين أمام باراجواي، بعد التوديع المخيب للآمال للمرة الثالثة على التوالي.

وعندما سأله مراسل شبكة "أيه أر دي" عما إذا كانت المباراة أمام باراجواي، التي أقيمت في دور الـ32، في فوكسبورو، هي الأخيرة له، أجاب حارس بايرن ميونخ "نعم".

وأضاف نوير في تصريحات لشبكة "ماجينتا تي في" أنه لن يكون متاحاً لبدء مرحلة جديدة مع المنتخب الوطني بعد نهاية البطولة، قائلاً :"من المؤلم للغاية أن تنتهي الرحلة بهذه الطريقة".

وكان نوير (40 عاماً) أنهى مسيرته الدولية في البداية عقب بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما توج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، قبل أن يستدعيه المدرب يوليان ناجلسمان مجدداً للمشاركة في كأس العالم ويمنحه مركز الحارس الأساسي.

وشارك نوير في المباريات الأربع للمنتخب خلال البطولة، ليرفع رصيده إلى 128 مباراة دولية، لكنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أي منها، قبل أن تودع ألمانيا المنافسات بالخسارة أمام باراجواي بنتيجة 3 / 4 بركلات الترجيح.

وسيعود نوير الآن إلى مدينة ميونخ، حيث يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد لموسم إضافي.