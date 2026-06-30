بعد تألقه مع إنجلترا.. بيلينجهام يطمح لتجسيد شخصية جيمس بوند

كشف جود بيلينجهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن حلمه بأن يصبح جيمس بوند القادم، بعد أن قدم لمنتخب إنجلترا لحظات "سينمائية" جديدة في كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن بيلينجهام )23 عاماً(، سجل هدفاً في المباراة التي فازت بها إنجلترا 2-4 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية، ثم حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين متتاليتين خلال دور المجموعات، ليقود فريقه إلى مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية غداً الأربعاء في دور الـ32.



وبينما قد يكون تركيز نجم ريال مدريد الحالي منصباً على تكرار إنجاز بوبي مور في 1966، قال اللاعب الشغوف بالسينما إنه لا يمانع السير على خطى "مور" آخر، وهو روجر مور، ليجسد شخصية جيمس بوند.



وقال بيلينجهام في حديثه مع جيمس كوردن في برنامج شبكة فوكس "وورلد كاب أفتر أورز" : "أود أن أشارك في فيلم".



وأضاف: "الناس دائما يسألونني: ما الشيء الذي تريد القيام به خارج كرة القدم؟ ولا أفكر في الأمر كثيراً، لكن عندما أفكر، أجد أنني أريد أن أكون في فيلم".



وتابع: "أود أن أكون جيمس بوند. لقد شاهدت كل الأفلام. شاهدت أفلام شون كونري، وروجر مور، وشاهدت الجميع".



وأكد: "أحب جيمس بوند. بصراحة، أود أن أكون في فيلم من أفلام جيمس بوند. ربما أكون بوند نفسه، لكن يجب أن تتدرج خطوة خطوة". وأضاف مازحاً: "لم يتم اختيار بوند الجديد بعد، أليس كذلك؟"