أزمة جديدة.. حسام حسن يشكو مدحت العدل بسبب "التجاوز"

تقدم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بشكوي ضد مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك بسبب ما اسماه التجاوز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".



وذكر المركز الإعلامي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري اليوم الثلاثاء أن المجلس تلقي شكوى من أشرف عبدالعزيز، وكيل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضد الكاتب والمؤلف مدحت العدل.



وقال وكيل حسام حسن، في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه بالتعليق، عبر حسابه الشخصي الموثق على موقع "فيسبوك"، على إحدى الصفحات، بعبارات اعتبرها، من وجهة نظره، تتضمن إساءة إلى المدير الفني للمنتخب المصري.



وتمت إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، التي قررت استدعاء مسؤول الحساب الموثق باسم "مدحت العدل" على موقع "فيسبوك"، للبدء في إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة، للوقوف على أبعاد الشكوى المقدمة وملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018 واللوائح المنظمة.