ما سر ثقة المغرب قبل ركلات الترجيح؟.. حكيمي يكشف الإجابة

كشف نجم منتخب المغرب، أشرف حكيمي، عن السر الذي منح «أسود الأطلس» الثقة في حسم مواجهة هولندا، بعدما انتزعوا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بركلات الترجيح، مؤكدًا أن وجود الحارس ياسين بونو بين الخشبات الثلاث منح اللاعبين شعورًا كبيرًا بالاطمئنان في اللحظات الحاسمة.

وجاء تأهل المنتخب المغربي بعدما فرض التعادل (1-1) نفسه على الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم «أسود الأطلس» المواجهة بركلات الترجيح، ليواصلوا مشوارهم في البطولة ويقصوا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكرة المغربية في كأس العالم.

وقال حكيمي، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة، ولم نفقد إيماننا بأنفسنا في أي لحظة. عندما تأخرنا في النتيجة، أظهرنا الشخصية الحقيقية للمنتخب المغربي، ونجحنا في العودة، لذلك أعتقد أن التأهل كان مستحقًا».

وأضاف: «أنا فخور جدًا بكل لاعب في هذا الفريق، الجميع قدم أقصى ما لديه، وهذا الانتصار جاء نتيجة العمل الجماعي والروح التي تميز هذه المجموعة».

وتحدث حكيمي عن ركلات الترجيح، مؤكدًا أن اللاعبين دخلوها بثقة كبيرة، وقال: «كنا نعلم أن لدينا ياسين بونو، وهذا وحده يمنح الفريق ثقة إضافية. إنه حارس كبير، ودائمًا ما يكون حاضرًا في المباريات المصيرية، لذلك كنا واثقين من قدرتنا على التأهل».

كما وجه قائد المنتخب المغربي الشكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق في المدرجات، مؤكدًا أن دعمها كان دافعًا كبيرًا للاعبين طوال اللقاء، مضيفًا: «نشكر كل الجماهير التي حضرت من أجل دعمنا، ونعدها بأن نواصل القتال لإسعادها».

واختتم حكيمي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المغربي يحمل طموحات كبيرة في البطولة، وقال: «نحن لا نمثل المغرب فقط، بل نمثل أيضًا كرة القدم الإفريقية، وسنبذل كل ما لدينا من أجل مواصلة هذا المشوار».