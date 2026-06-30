هل يتواصل حلم المغرب؟.. وهبي يعلّق بعد الإطاحة بهولندا

أكد مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، أن تأهل «أسود الأطلس» إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما نجح المنتخب في تجاوز هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مشددًا على أن طموح فريقه لا يتوقف عند هذا الإنجاز.

وقال وهبي، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والتكتيكي، موضحًا أن المنتخب الهولندي تعامل بحذر شديد طوال اللقاء، ولجأ إلى التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات، الأمر الذي تطلب من لاعبيه التحلي بالصبر وعدم الاستعجال.

وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وإيمانًا بقدرتهم على العودة وتحقيق الفوز. سيطرنا على أغلب فترات المباراة، وصنعنا فرصًا عديدة، وكان بإمكاننا حسم اللقاء قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.»

وأشاد مدرب «أسود الأطلس» بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط كانا مفتاح التأهل، وقال: «أنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني، فقد أثبتوا أنهم قادرون على مواجهة أقوى المنتخبات.»

واختتم وهبي تصريحاته برسالة طمأنة للجماهير المغربية، مؤكدًا أن منتخب المغرب لا ينوي الاكتفاء بما حققه حتى الآن، قائلاً: «المغامرة مستمرة، ولدينا الطموح والإمكانات لمواصلة المشوار، وسنقاتل في كل مباراة من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.»