ليفاندوفسكي يطوي صفحة برشلونة ويبدأ مغامرة جديدة في الدوري الأميركي

فتح المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي شيكاغو فاير الأميركي تعاقده معه رسميًا بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028، قادمًا من برشلونة الإسباني، في واحدة من أبرز صفقات الدوري الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن ليفاندوفسكي سينضم إلى الفريق كلاعب مميز، إلى جانب تسجيله ضمن قائمة اللاعبين الدوليين، وذلك عقب استكمال إجراءات انتقاله والحصول على شهادة الانتقال الدولية.

ويصل النجم البولندي إلى الولايات المتحدة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، إذ سجل 120 هدفًا بقميص برشلونة خلال أربعة مواسم، كما تألق سابقًا مع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، ليرفع رصيده إلى 567 هدفًا مع الأندية في مختلف البطولات، إلى جانب تتويجه بـ30 لقبًا خلال مسيرته مع الأندية الثلاثة.

وعلى الصعيد الدولي، يعد ليفاندوفسكي أحد أبرز نجوم منتخب بولندا، إذ خاض 167 مباراة دولية، سجل خلالها 89 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وقائده لسنوات طويلة.

ويحتل شيكاغو فاير حاليًا المركز الثالث في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي، ويأمل أن يشكل انضمام أحد أفضل المهاجمين في العالم دفعة قوية للفريق في سباق المنافسة على اللقب.

ويمثل انتقال ليفاندوفسكي نهاية رحلة ناجحة في الملاعب الأوروبية، وبداية تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي، الذي يواصل استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.