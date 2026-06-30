بعد الخروج أمام المغرب.. كومان: ركلات الترجيح حرمتنا من مواصلة المشوار

أكد المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، أن ركلات الترجيح كانت السبب الرئيس في وداع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2026 أمام المغرب، مشيدًا في الوقت نفسه بالأداء الذي قدمه لاعبوه طوال المباراة، رغم مرارة الإقصاء من دور الـ32.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في واحدة من أقوى مواجهات الأدوار الإقصائية بالبطولة.

وقال كومان، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «أنا سعيد جدًا بما قدمه اللاعبون داخل الملعب. شاهدنا مباراة قوية وتنافسية بين منتخبين كبيرين، وأعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا.»

وأضاف: «ركلات الترجيح هي التي حسمت المباراة في النهاية، ولم يحالفنا التوفيق في بعض التفاصيل الصغيرة التي صنعت الفارق. هذه هي كرة القدم، وأحيانًا تكون قاسية.»

وأشار المدرب الهولندي إلى أن فريقه كان قريبًا من مواصلة المشوار، إلا أن الحظ لم يقف إلى جانبه في اللحظات الحاسمة، موضحًا: «في إحدى الركلات لمس حارس المرمى الكرة، لكنها واصلت طريقها إلى داخل الشباك، وهذه تفاصيل لا يمكن السيطرة عليها.»

واختتم كومان تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الخروج بهذه الطريقة، قائلاً: «ركلات الترجيح دائمًا ما تكون اختبارًا صعبًا على اللاعبين، لكنني فخور بما قدموه طوال المباراة، ولا أستطيع أن أطلب منهم أكثر مما قدموه.»

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الهولندي مشواره في كأس العالم 2026، بينما واصل المنتخب المغربي رحلته في البطولة، بعدما حقق انتصارًا تاريخيًا قاده إلى الدور ربع النهائي.