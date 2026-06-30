موعد مواجهة المغرب مع كندا في ثمن نهائي كأس العالم

سيتلقى المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تُقام مساء السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية التي تدخل فيها البطولة مرحلة الحسم الفعلي.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموح مواصلة مشواره التاريخي في البطولة، بعدما نجح في تجاوز هولندا في دور الـ 32 عقب مباراة قوية امتدت حتى ركلات الترجيح، أظهر خلالها الفريق شخصية تنافسية عالية وقدرة على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمة.

في المقابل، يخوض المنتخب الكندي المواجهة بعد تأهله إلى هذا الدور إثر فوزه على منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة أكد خلالها توازنه الفني وقدرته على استغلال الفرص في اللحظات المهمة، ليواصل حضوره اللافت في النسخة الحالية من المونديال.