صيباري يطلق رصاصة الرحمة.. المغرب يطيح بهولندا في سيناريو مجنون بمونديال 2026

حقق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مواجهة مثيرة امتدت حتى اللحظات الأخيرة.

تقدّم المنتخب الهولندي أولًا عبر كودي جاكبو في الدقيقة 72، مستغلًا هجمة منظمة أنهاها بتسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح المغرب في العودة المتأخرة عبر هدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع إيسا ديوب برأسية قوية أعادت المباراة إلى نقطة التعادل وأجبرتها على الأشواط الإضافية.

وخلال الأشواط الإضافية، تبادل الفريقان الفرص في مواجهة متوترة، حيث كاد المغرب أن يخطف الفوز في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة سفيان رحيمي التي تصدى لها الحارس، إلى جانب محاولات هولندية لم تُترجم إلى أهداف، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى نهاية الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح، أظهر المنتخب المغربي صلابة ذهنية كبيرة، حيث نجح في تسجيل ثلاث ركلات حاسمة عبر سفيان رحيمي وشفيمدين تالب وإسماعيل صيباري، بينما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لمحاولة حاسمة، ليقود أسود الأطلس إلى انتصار تاريخي جديد يواصلون به رحلتهم في البطولة العالمية.