زلزال مونديالي.. باراغواي تصعق ألمانيا بركلات الترجيح وتتأهل لدور الـ 16

حققت باراغواي واحدة من كبرى المفاجآت في التاريخ الحديث لكأس العالم، بإقصائها المنتخب الألماني -بطل العالم أربع مرات- بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (4-3) عقب مباراة ماراثونية حبست الأنفاس.

امتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. افتتح "خوليو إنسيسو" التسجيل لباراغواي بهدف مباغت، قبل أن ينقذ كاي هافيرتز الألمان بهدف التعادل من ضربة رأسية.

وشهدت المباراة تدخلاً حاسماً من تقنية الفيديو (VAR) التي ألغت هدفاً رأسياً للمدافع الألماني "جوناثان تاه" وسط حالة من الجدل.

سقوط تاريخي وإنجاز غير مسبوق

بهذه النتيجة، تجرعت ألمانيا أول هزيمة لها على الإطلاق بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، فيما يمثل هذا الانتصار أول فوز إقصائي لباراغواي في تاريخ كأس العالم، متجاوزةً فارق التصنيف الشاسع، حيث تتأخر بـ 22 مركزاً خلف ألمانيا في تصنيف "فيفا" العالمي.

المواجهة المقبلة

بهذا الانتصار التاريخي، حجزت باراغواي مقعدها لتواجه الفائز من مباراة فرنسا والسويد، في مواجهة مرتقبة ستقام في مدينة فيلادلفيا الأميركية يوم 4 يوليو المقبل، للمنافسة على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.