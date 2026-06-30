بن عبيد: نحتاج إلى مراجعة حقيقية بعيداً عن ردود الأفعال

قال المدرب والمحلل الفني التونسي، المهدي بن عبيد: «تمنيت أن يتأهل ولو منتخباً عربياً واحداً فقط من آسيا، ويكون قادراً على المنافسة والوصول إلى الأدوار المتقدمة، بدلاً من مشاركة أربعة منتخبات خرجت جميعها من الدور الأول».

وأضاف: «المشكلة في غياب الاستقرار الفني لدى عدد من المنتخبات، شاهدنا تغييرات متكررة للأجهزة الفنية، وعدم وجود هوية واضحة، إلى جانب تراجع أداء بعض اللاعبين، مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج».

وتابع: «السعودية وقطر والعراق والأردن تمتلك إمكانات كبيرة، لكن الإمكانات وحدها لا تكفي، النجاح يحتاج إلى مشروع فني واضح، ومدرب يمنح الوقت الكافي للعمل، واستمرار في تطوير اللاعبين، وليس تغيير الخطط بعد كل إخفاق».

واختتم: «الكرة العربية الآسيوية تحتاج اليوم إلى مراجعة حقيقية، بعيداً عن ردود الأفعال، إذا أردنا المنافسة في كأس العالم، فعلينا أن نبني مشروعاً يمتد سنوات، لأن الإنجازات لا تتحقق بالمصادفة، بل بالتخطيط والاستقرار والعمل التراكمي».