10 لاعبين بارزين تنتهي عقودهم مع أنديتهم اليوم

تنتهي، اليوم عقود 54 لاعباً في دوري المحترفين لكرة القدم مع أنديتهم، وسط ترقب لمستقبلهم بين تجديد ارتباطهم بأنديتهم أو خوض تجارب جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لما يمتلكونه من قيمة فنية وخبرة كبيرة قد تجعلهم هدفاً للعديد من الأندية، وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية اليوم، وفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بعقود اللاعبين وقيمهم السوقية.

علي مبخوت (النصر)

يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني برصيد 85 هدفاً في 114 مباراة، كما ينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ، بعدما أحرز 228 هدفاً في 319 مباراة، ويبلغ من العمر 35 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 700 ألف يورو.

لابا كودجو (العين)

ارتبط اسمه بالنجاحات الهجومية لنادي العين خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح الهداف التاريخي لـ«الزعيم» برصيد 142 هدفاً، كما يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، ويبلغ من العمر 34 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 2.8 مليون يورو.

فابيو ليما (الوصل)

فرض فابيو ليما (32 عاماً) نفسه واحداً من أبرز نجوم الوصل في عصر الاحتراف، ونجح في تسجيل 184 هدفاً بقميص «الإمبراطور»، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري مع سيباستيان تيغالي، فيما تصل قيمته السوقية إلى خمسة ملايين يورو.

يوري سيزار (شباب الأهلي)

يمثل أحد أبرز الأوراق الهجومية في صفوف شباب الأهلي، بفضل سرعته ومهاراته الفردية، وقد خاض حتى الآن 115 مباراة في الدوري، سجل خلالها 29 هدفاً، ويبلغ من العمر 26 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو.

فراس بالعربي (الشارقة)

برز كأحد أكثر لاعبي الوسط الهجومي تأثيراً في الدوري، بفضل قدراته على صناعة اللعب والوصول إلى المرمى، وخاض خلال مسيرته 136 مباراة، أحرز خلالها 48 هدفاً، ويبلغ من العمر 30 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 3.5 ملايين يورو.

علاء زهير (الوحدة)

رغم تراجع مشاركاته في الموسم الماضي بسبب الإصابة، فإنه يظل من الركائز الدفاعية التي يعتمد عليها الوحدة، كما سبق أن قدم مستويات لافتة مع المنتخب الوطني، ويبلغ من العمر 26 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية مليوني يورو.

أوتابيك شكوروف (بني ياس)

يمتلك لاعب الوسط الأوزبكي أوتابيك شكوروف خبرة دولية واسعة بصفته قائداً لمنتخب بلاده، ويتميز بأدواره الدفاعية وقدرته على تنظيم اللعب، كما شارك مع أوزبكستان في كأس العالم الحالية، ويبلغ من العمر 30 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو.

علي خصيف (الجزيرة)

يحمل مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات مع الجزيرة والمنتخب الوطني، ويظل من أكثر حراس المرمى خبرة في الدوري، رغم انخفاض عدد مشاركاته في الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 39 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 100 ألف يورو.

موسى نداي (النصر)

يشكل أحد الوجوه الشابة الواعدة في صفوف النصر، وواصل اكتساب الخبرة بعد مشاركته في 23 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً، ويبلغ من العمر 22 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو.

سفيان بوفتيني (الوصل)

جمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية منذ انضمامه إلى الوصل، إذ لم يكتفِ بأدواره في الخط الخلفي، بل سجل 12 هدفاً في 90 مباراة بالدوري، ويبلغ من العمر 32 عاماً، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو.

• 54 لاعباً في دوري المحترفين لكرة القدم، ستنتهي عقودهم مع أنديتهم اليوم.