بني ياس يتعاقد مع لاعب العين محمد عوض الله بنظام الإعارة

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، تعاقدها مع اللاعب محمد عوض الله (23 عاماً)، لاعب نادي العين ومنتخب الإمارات الوطني، وذلك بنظام الإعارة، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي 2026-2027.

ويملك محمد عوض الله خبرة مميزة اكتسبها من خلال مسيرته الاحترافية، حيث خاض تجربة احترافية في الدوري البولندي خلال الموسم الماضي، إلى جانب تمثيله نادي العين في العديد من البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي يجعله إضافة قوية لصفوف «السماوي»، لما يتمتع به من إمكانات فنية وخبرة تنافسية.

وجرى توقيع العقد بحضور رئيس شركة كرة القدم، جاسم الشرفا.

كما أعلن بني ياس تجديد عقد حارس الفريق، محمد خلف، موسماً إضافياً، ضمن جهوده للحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.