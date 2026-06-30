استقالة رئيس الاتحاد السعودي بعد وداع المونديال

قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، استقالته من منصبه، بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في مونديال 2026.

وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، إلا أن عدم تأهل المنتخب للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا، وأتحمل مسؤوليتها كاملة»، وأضاف: «انطلاقاً من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية».

وخسر المنتخب السعودي أمام إسبانيا 0-4، وتعادل مع الأوروغواي 1-1، والرأس الأخضر 0-0.