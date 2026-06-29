"الكابتن ماجد" في الخيال فقط.. البرازيل تفرض الواقع أمام اليابان وتتأهل

فرض المنتخب البرازيلي الواقع على نظيره الياباني وقلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين 2-1، اليوم الإثنين، في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأثبت البرازيليون أن ما حدث في حلقات مسلسل "الكابتن ماجد" الكرتوني الياباني الشهير حين فاز "الساموراي" على البرازيل، ما هو إلا سيناريو وهمي سيبقى معه الحلم الياباني مؤجلاً.

وكان منتخب اليابان البادئ في التسجيل عن طريق كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل (56)، ويخطف مارتينيلي هدف الفوز في الوقت القاتل (90+6)، لتتأهل البرازيل إلى دور الـ16.