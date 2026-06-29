160 شرطياً لتأمين منتخب كوريا الجنوبية بعد الإخفاق بكأس العالم.. وتهديدات بقتل المدرب المستقيل

فرضت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات أمنية مشددة استعداداً لوصول بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد، عقب خروجه المخيب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وذلك على خلفية موجة غضب جماهيرية واسعة، تزامنت مع تهديدات استهدفت المدرب المستقيل هونغ ميونغ بو.

وقالت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن الشرطة ستنشر 160 عنصراً أمنياً في مطار إنتشون الدولي، حيث من المقرر أن تصل بعثة المنتخب، الثلاثاء، فيما خصصت إدارة المطار فريقاً أمنياً إضافياً يضم 25 فرداً لضمان سلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تداول منشور عبر أحد المنتديات الإلكترونية، تضمن تهديداً بقتل المدرب هونغ ميونغ بو فور عودته إلى كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب الأمني.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على التشيك، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا، لينهي منافسات دور المجموعات في المركز الثالث، ويغادر البطولة مبكراً، رغم أن مجموعته كانت تُعد في متناول المنتخب الكوري.

وأعلن هونغ ميونغ بو استقالته من منصبه عقب الإخفاق، في نهاية ولاية ثانية مع المنتخب بدأت عام 2024 بعقد يمتد حتى عام 2027، وذلك بعد تجربة أولى لم تحقق النجاح أيضاً في كأس العالم 2014.

وحمّلت الجماهير ووسائل الإعلام الكورية المدرب جانباً كبيراً من مسؤولية الخروج المبكر، فيما امتدت الانتقادات إلى أعلى المستويات، بعدما وصف رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، في منشور عبر منصة «إكس»، فشل المنتخب في بلوغ الأدوار الإقصائية بأنه «أمر غير معقول».