«لدي ثأر شخصي معهم».. نجم أستراليا يتوعد منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

رفع نجم منتخب أستراليا، كونور ميتكالف، من وتيرة التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكداً أنه يحمل ثأراً شخصياً من "الفراعنة" يعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، عندما حرم المنتخب المصري منتخب بلاده من التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزه 2-0 قبل أن يودع المنافسات لاحقاً بالخسارة أمام البرازيل.

وقال لصحيفة ميتكالف لصحيفة «the bordermail» الأسترالية: «أتذكر تلك المباراة. في الحقيقة، أشعر وكأنها أصبحت ضبابية في ذاكرتي. كانوا فريقًا قويًا جدًا من الناحية البدنية. وأتذكر فقط أن الأجواء كانت شديدة الحرارة والرطوبة، ولم نقدم أفضل مبارياتنا. لقد حطموا حلمنا. لذا نعم، يمكن القول إنها فرصة للثأر بالنسبة لي على المستوى الشخصي».

وأضاف ميتكالف: «نحن متحمسون. مباراة مصر أمام إيران كانت مليئة بالإثارة في دقائقها الأخيرة. لكننا نعرف جيدًا جودة اللاعبين الذين يمتلكونهم، وشاهدناهم يلعبون، لذلك أصبح لدينا فهم لطريقتهم في اللعب، وعقليتهم، ورغبتهم الكبيرة سواء بالكرة أو من دونها».

ويلتقي منتخبا مصر وأستراليا، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الأسترالي إلى تحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وتكتسب المباراة المقبلة طابعاً ثأرياً بالنسبة إلى عدد من لاعبي المنتخب الأسترالي الذين خاضوا تلك المواجهة، وفي مقدمتهم كونور ميتكالف، إلى جانب كامي ديفلين وهاري سوتار، الذين يتطلعون لرد الاعتبار أمام الفراعنة.

وفي المقابل، تضم تشكيلة المنتخب المصري الحالية أربعة لاعبين شاركوا في لقاء طوكيو، هم: محمد الشناوي، وأحمد فتوح، وإمام عاشور، وإبراهيم عادل، ما يمنح المواجهة بعداً إضافياً بين مجموعة من اللاعبين الذين سبق أن التقوا قبل خمس سنوات على الساحة الأولمبية.