مَن هو «إنزو ماريسكا» المدرب الجديد لمانشستر سيتي؟

أعلن مانشستر سيتي ⁠المنافس في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم، اليوم ‌الاثنين، عن ‌تعيين "إنزو ‌ماريسكا"، ‌مدرباً للفريق بعقد ⁠لمدة ثلاث سنوات، ليستمر في منصبه حتى صيف 2029، وذلك خلفاً لـ"بيب جوارديولا".

«إنزو ماريسكا».. مَن هو؟

يتمتع المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، البالغ من العمر 46 عاماً، بمسيرة تدريبية متنوعة، شهدت فترتين مع مانشستر سيتي، إلى جانب تجارب ناجحة مع ليستر سيتي وتشيلسي.

بعد أن بدأ مسيرته التدريبية ضمن الأجهزة الفنية لأندية أسكولي وإشبيلية، ثم وست هام يونايتد، وصل ماريسكا إلى أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم (CFA) للمرة الأولى في صيف 2020، حيث أمضى موسماً واحداً كمدير فني لفريق التطوير تحت 21 عاماً.

وخلال تلك الفترة، قاد ماريسكا فريق مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2 للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك خلال موسم 2020/2021.

كما نجح المدرب الإيطالي في تطوير مجموعة استثنائية من المواهب، مثل: كول بالمر، وليام ديلاب، وجيمس ماكاتي، ومورجان روجرز، حيث واصل معظم هؤلاء اللاعبين تحقيق نجاحات كبيرة على أعلى المستويات الاحترافية.

وبعد فترة قضاها كمدير فني لنادي بارما الإيطالي، عاد ماريسكا إلى أكاديمية مانشستر سيتي في صيف عام 2022، ليصبح أحد العناصر الأساسية والموثوق بها ضمن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة بيب جوارديولا.

ولعبت مساهمات إنزو وأفكاره الفنية دوراً مهماً خلال موسم 2022/2023، الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وتولى ماريسكا بعد ذلك تدريب ليستر سيتي في صيف عام 2023، عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، وسرعان ما ترك بصمته، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، والعودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق.

وفي أعقاب ذلك، تولى ماريسكا تدريب تشيلسي في صيف عام 2024، حيث حقق نجاحاً فورياً مع الفريق اللندني.

وقاد تشيلسي إلى الفوز ببطولتين خلال موسمه الأول في ملعب ستامفورد بريدج، كما أعاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وبقيادة ماريسكا، واصل الفريق نجاحاته بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر، أن إنزو كان لديه مسيرة مميزة كلاعب امتدت لما يقرب من عشرين عاماً، قبل دخوله مجال التدريب، لعب خلالها في مركزي الوسط الدفاعي والوسط الهجومي.