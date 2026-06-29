ديفيد بيكهام ووالدته يخطفان الأنظار في مقصورة بطولة ويمبلدون للتنس

يحصل ديفيد بيكهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، على استراحة قصيرة من متابعة منافسات كأس العالم، من أجل حضور اليوم الافتتاحي لبطولة ويمبلدون للتنس، حيث جلس في المقصورة الملكية بالملعب الرئيسي اليوم الإثنين.

ورافق بيكهام والدته ساندرا، كما انضم إليهما في المقصورة الملكية عدد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم الممثل مارك رايلانس، ومغني فرقة "بويزون" رونان كيتينج.

وكان الحضور على موعد مع انطلاق مباريات الملعب الرئيسي، حيث افتتح حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر المنافسات بمواجهة الصربي ميومير كيكمانوفيتش، فيما كان من المقرر أن تخوض المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل البطولة سبع مرات، مباراتيهما في الدور الأول لاحقا.

ويواصل بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، والذي تحول إلى رجل أعمال وأحد أبرز رموز الموضة، التنقل بين المدن الأمريكية لحضور مباريات كأس العالم خلال الشهر الجاري، وكان حاضرا في مدرجات مباراة إنجلترا الأخيرة أمام بنما في ختام دور المجموعات مساء السبت.

كما تابع بيكهام، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي، خسارة منتخب اسكتلندا أمام البرازيل في ميامي، وكذلك تعادل منتخب إنجلترا مع غانا بالقرب من مدينة بوسطن.