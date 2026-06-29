أستراليا تعوّل على «مراهق» لإيقاف محمد صلاح في كأس العالم

يدخل منتخب أستراليا مواجهة مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بطموح تاريخي، وبمدافع شاب يخطف الأنظار سريعاً، إذ يأمل لوكاس هيرينغتون، البالغ 18 عاماً، أن تكون مهمة إيقاف محمد صلاح المحطة التالية في مسيرته الصاعدة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة قائد منتخب مصر محمد صلاح في المباراة، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل مع إيران 1-1 في دور المجموعات، غير أن هيرينغتون لا يخفي تطلعه لمواجهة نجم ليفربول السابق في اللقاء المقرر بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس.

وقال هيرينغتون، في تصريحات صحفية من معسكر المنتخب الأسترالي في منطقة خليج سان فرانسيسكو: «من الرائع مواجهة لاعبين من هذا النوع. هذا هو المستوى الذي تريد أن تكون فيه، وهؤلاء هم اللاعبون الذين ترغب في مواجهتهم. الحصول على هذه الفرصة، إذا حدثت، سيكون أمراً مميزاً، وأنا متحمس لها للغاية».

وكان هيرينغتون قد دخل تاريخ كرة القدم الأسترالية بعدما أصبح أصغر لاعب من بلاده يبدأ مباراة في كأس العالم، حين شارك أساسياً أمام باراغواي في المواجهة الحاسمة بدور المجموعات.

وفي خامس مباراة دولية له فقط، قدم لاعب كولورادو رابيدز أداءً لافتاً خلال التعادل السلبي مع باراغواي، وهي النتيجة التي منحت أستراليا بطاقة مواجهة مصر، بعدما أنهت المجموعة في المركز الثاني بدلاً من الذهاب إلى مواجهة أصعب أمام ألمانيا.

وقال هيرينغتون عن تلك الليلة: «كانت أفضل لحظة في حياتي. كنت أعلم مدى أهمية المباراة، ليس لنا فقط، بل للبلاد بأكملها. حلمت بهذه اللحظة منذ طفولتي، وأردت فقط أن أعيشها وأستمتع بها».

وتبحث أستراليا، بقيادة المدرب توني بوبوفيتش، عن فوزها الأول في مباراة إقصائية بكأس العالم، لكن المهمة قد تصبح أكثر تعقيداً إذا تأكدت جاهزية محمد صلاح، أحد أبرز مفاتيح الخطورة في منتخب مصر.

ورغم حداثة تجربته الدولية، يحظى هيرينغتون بثقة كبيرة داخل المنتخب الأسترالي، كما ارتبط اسمه أخيراً بالانتقال إلى برشلونة، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الأوروبي بموهبته الدفاعية.

وقال زميله كونور ميتكالف إن المدافع الشاب لا يبدو متأثراً بالضغط، مضيفاً: «لا شيء يبدو أنه يزعجه حقاً، ولا يبدو عليه التوتر أبداً، أنا شخصياً لا أشعر بالقلق عندما تكون الكرة بحوزته».

وبين ترقب موقف محمد صلاح وطموح لوكاس هيرينغتون، تحمل مواجهة مصر وأستراليا واحدة من أبرز زوايا دور الـ32 في كأس العالم 2026: قائد عربي كبير يبحث عن قيادة منتخب بلاده، ومدافع مراهق ينتظر الاختبار الأكبر في مسيرته.