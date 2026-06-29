كلوب ينقل رسالة ساديو ماني إلى محمد صلاح

كشف مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، الألماني يورغن كلوب، عن جانب من علاقته المميزة بالنجم المصري محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقال كلوب، في تصريحات تلفزيونية، إنه شاهد منشورا للنجم السنغالي ساديو ماني يدعم فيه منتخب مصر أمام إيران، بعدما كتب اسم مصر ووضع رمز القلب، موضحا أنه التقط صورة للمنشور وأرسلها إلى محمد صلاح، لأنه اعتقد أن قائد منتخب مصر ربما لم يشاهدها.

وأضاف كلوب أن هذه الواقعة تعكس طبيعة العلاقة القوية والذكريات الجميلة التي جمعته بصلاح وعدد من لاعبيه السابقين في ليفربول، مؤكدًا أن الصداقة بينهما استمرت حتى بعد انتهاء فترة العمل معًا.

ويواصل محمد صلاح قيادة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما أسهم في تأهل "الفراعنة" إلى دور الـ32 للمرة الأولى، عقب احتلال وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ليضرب المنتخب موعدًا مع أستراليا.

وأشاد كلوب بصلاح قائلًا إن قائد منتخب مصر لاعب استثنائي وقدوة لكثيرين، مضيفًا: "صلاح جعلني مشهورًا جدًا في مصر، لذلك أعتقد أن قضاء عطلة هناك لن يكون سهلًا".

وأكد المدرب الألماني أن ما حققه محمد صلاح من أرقام واستمرارية مع ليفربول ومنتخب مصر يجعله لاعبًا لا يُضاهى.