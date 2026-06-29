رقم قياسي جديد يتحطم في مونديال 2026

كشفت إحصائية رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن رقم قياسي جديد سجل في دور المجموعات في بطولة كأس العالم الحالية 2026، بمشاركة 999 لاعباً، متفوقاً على الرقم السابق المسجل في دور مجموعات مونديال قطر والبالغ 655 لاعب.

وبحسب البيانات الصادرة من "فيفا" شارك هؤلاء اللاعبين المنتمين لـ 48 منتخباً في 72 مباراة امتد عليها دور مجموعات المونديال الحالي، مقارنة بـ 32 منتخباً سجلت حضورها في دور مجموعات مونديال قطر 2022.

كما لفتت الاحصائيات إلى الغزارة التهديفية للمونديال الحالي، بتسجيل اللاعبين إجمالي 215 هدفاً، مقارنة بإجمالي 120 هدفاً سجلت في دور مجموعات 2022.