بغياب مبابي.. لاعبان عربيان ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026​

كشفت منصة «WhoScored» المتخصصة في إحصاءات وتحليلات كرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026، المقامة حالياً وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، والتي شهدت حضور لاعبين عربيين.

وضمت التشكيلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ستة أهداف، فيما غاب عنها الفرنسي كيليان مبابي، رغم تسجيله أربعة أهداف خلال المباريات الثلاث التي خاضها منتخب بلاده في دور المجموعات.

وضمت القائمة حارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير، إلى جانب الظهير المغربي أشرف حكيمي، ضمن أفضل 11 لاعباً في الدور الأول.

وخطف شوبير الأضواء مع المنتخب المصري، بعدما تصدى لركلة جزاء أمام إيران، وأسهم في خروج منتخب بلاده متعادلاً في ثلاث مباريات خلال دور المجموعات، ليقود مصر إلى التأهل للدور الثاني في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

كما واصل أشرف حكيمي تألقه مع المنتخب المغربي، بعدما سجل هدفاً في شباك هايتي، وصنع هدفاً آخر في الجولة الحاسمة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز لاعبي «أسود الأطلس» دفاعياً وهجومياً.

وجاءت التشكيلة المثالية لدور المجموعات، وفقاً لمنصة «WhoScored»، على النحو الآتي:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير (مصر).

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (المغرب).

فيرجيل فان دايك (هولندا).

إيمريك لابورت (إسبانيا).

ماتيو تشافيز (المكسيك).

خط الوسط:

لياندرو تروسارد (بلجيكا).

عثمان ديمبيلي (فرنسا).

جود بيلينغهام (إنجلترا).

فينيسيوس جونيور (البرازيل).

خط الهجوم:

ليونيل ميسي (الأرجنتين).

إرلينغ هالاند (النرويج).