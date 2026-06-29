لماذا يبصق لاعبو كرة القدم خلال المباريات؟ دراسة علمية تكشف السبب

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسباب بصق لاعبي كرة القدم للماء أو المشروب الرياضي الذي يتناولونه أثناء فترة الاستراحة في المباريات، وازداد الجدل حول هذه الممارسة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التوقف عقب مرور 22 دقيقة من المباراة لـمدة 3 دقائق في كل شوط لشرب المياه، وذلك للتخفيف من حدة الإجهاد البدني للاعبين في كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من أن هذا السلوك قد يبدو غريباً، إلا أن خبراء الطب الرياضي يؤكدون استناده إلى مبررات علمية مرتبطة بالأداء البدني، فقد توصّلت دراسة نشرتها "المجلة الأوروبية لعلوم الرياضة"، إلى أن هذه الممارسة التي تُعرف باسم "المضمضة بالكربوهيدرات"، والتي يقوم خلالها اللاعب بتحريك المشروب داخل فمه لبضع ثوانٍ قبل بصقه، يمكن أن تساهم في تحسين الأداء بعدد من الأنشطة الرياضية عالية الشدة.

وتفصيلاً، أوضحت أن الفم يحتوي على مستقبلات قادرة على اكتشاف وجود الكربوهيدرات، وعندما يتم تنشيط هذه المستقبلات، فإنها ترسل إشارات إلى مناطق في الدماغ مرتبطة بنظام "المكافأة"، وبالتالي يُدرك الدماغ أن الطاقة في طريقها إلى الجسم، فيتحسّن الأداء من دون الحاجة لاستهلاك سعرات حرارية إضافية أو التأثير على الجهاز الهضمي كحدوث انتفاخ أو الشعور بالغثيان أو القيء.

وحسب الدراسة، فإن مشروب الكربوهيدرات قد يؤثر على إدراك الرياضي لمستوى الجهد المبذول بمجرد تذوقه له، ما يجعل التمارين المكثفة تبدو أقل إرهاقاً، حتى من دون ابتلاع المشروب.

ويؤكد خبراء التغذية الرياضية، أن هذه الممارسة لا تُغني عن شرب السوائل، إذ يحرص اللاعبون على تعويض السوائل المفقودة بشكل طبيعي خلال الاستراحة بين الشوطين أو بعد المباراة، بينما يتم استخدام "المضمضة" و"البصق" غالباً خلال فترات التوقف السريعة التي لا تسمح بتناول كميات كافية من الماء.

وفي المقابل، قد يبصق لاعبو كرة القدم أحياناً حتى بدون شرب أي شيء، فحسب موقع "بي بي سي ساينس فوكاس"، يعود سبب ذلك إلى أن التمارين تزيد من كمية البروتين الذي يتم إفرازه في اللعاب، وتحديداً نوع من المخاط يسمى "MUC5B"، مسؤول عن جعل اللعاب أكثر سماكة، فيصعب بلعه، وبذلك تكون الاستجابة الطبيعية للجسم هي "بصقه".

ويمكن أن يكون سبب إنتاج المزيد من هذا المخاط أثناء التمارين، مرتبطاً بأننا كأشخاص بطبيعتنا نتنفس أكثر من خلال الفم، والمخاط بدوره يمنع الجفاف داخل الفم.