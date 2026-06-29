كندا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس العالم بفوز درامي على جنوب إفريقيا

أصبح منتخب كندا أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي يشترك في تنظيمها مع الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك بعد فوز درامي على جنوب إفريقيا «الأولاد» بنتيجة 1 - صفر في افتتاح منافسات الأدوار الإقصائية، مساء الأحد.

خطف المنتخب الكندي بطاقة التأهل بهدف سجله ستيفن أوستاكيو في توقيت قاتل، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 92.

وبذلك تواصل كندا مغامرتها التاريخية في أول مشاركة لها بالأدوار الإقصائية، بينما تبخر حلم جنوب أفريقيا في تحقيق إنجاز تاريخي مماثل بالتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخها.

وسيكون منتخب كندا على موعد مع اختبار قوي في المرحلة القادمة منتظرا الفائز من مواجهة هولندا ضد المغرب رابع النسخة الأخيرة «مونديال قطر 2022».

وكان منتخب كندا تأهل للأدوار الإقصائية بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بعد التعادل مع البوسنة والفوز على قطر، والخسارة أمام سويسرا، وتأهلت جنوب إفريقيا أيضا بنفس السيناريو بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى بأربع نقاط من خسارة أمام المكسيك في الافتتاح ثم التعادل مع التشيك والفوز على كوريا الجنوبية.