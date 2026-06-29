منتخب الأرجنتين لديه أفضل فرصة لبلوغ نهائي كأس العالم 2026

رجحت شبكة أوبتا لتحليل بيانات كرة القدم، اليوم الأحد، أن منتخب الأرجنتين، حامل لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، يملك أعلى احتمالية للتأهل لنهائي النسخة الحالية من البطولة مقارنة بباقي منافسيه بنسبة تقترب من 30%.

وفي المركز الثاني يحل منتخب فرنسا بطل العالم في 2018 ووصيف 2022 بنسبة نسبة 28.61%،، ويتصدر ترشيحات الفوز باللقب هذا العام 18.73%.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي كأس العالم برصيد 6 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة.

ويتمتع منتخب الأرجنتين أيضا بمسار يبدو أسهل نظريا للوصول للنهائي، حيث سيلعب ضد الرأس الأخضر الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ضمن منافسات دور الـ32، وحال تأهله سيواجه إما مصر أو أستراليا.

وإذا تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الثمانية، سيواجه إما سويسرا أو الجزائر أو كولومبيا أو غانا.

وفي قبل النهائي سيكون بطل مونديال 2022 على موعد مع اختبار قوي بمواجهة البرازيل أو إنجلترا، لذا من الوارد أن يتكرر نهائي النسخة الماضية بين الأرجنتين وفرنسا.