ألمانيا تستدعي «سيناريو 2002» أمام باراغواي

يتنافس منتخبا ألمانيا وباراغواي على حجز ورقة الترشح لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك حينما يلتقيان، في الساعة 12:30 من مساء اليوم، في دور الـ32 للمونديال.

وتأهل منتخب باراغواي كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالبطولة المتأهلة للأدوار الإقصائية، في حين تصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الخامسة، ليضمن مكانه في دور الـ32.

وقدم المنتخب الألماني أداءً مميزاً في أول مباراتين له في كأس العالم 2026، حيث استهل مسيرته في البطولة بفوز كاسح 7- 1 على منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، قبل أن يقلب تأخره صفر-1 أمام ساحل العاج إلى انتصار ثمين 2-1 في الجولة الثانية، ليصعد رسمياً لمرحلة خروج المغلوب في المسابقة قبل خوضه الجولة الأخيرة.

ومع ذلك، لاتزال الخسارة 1-2 أمام الإكوادور في الجولة الماضية مخيبة للآمال للفريق المتوج بكأس العالم، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، ولذلك يتطلع فريق المدرب يوليان ناغلسمان لاستعادة الثقة من جديد بعد تلك الهزيمة.

وكان المنتخب الألماني قد واجه نظيره الباراغوياني في دور الـ16 من كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، حيث حقق فوزاً بنتيجة 1-صفر آنذاك.

من جهته، حصد منتخب باراغواي أربع نقاط من مبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف منتخب أستراليا، الثاني، المتساوي معه في الرصيد ذاته.